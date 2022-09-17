盧秀燕期能集結更多民間能量，強化社區、企業、團體、社群等災防連結與參與，公私協力達成防救災目標。（台中市政府提供）

響應9月21「國家防災日」，提升全民防災應變能力，台中市政府消防局等單位今天於潭雅神綠園道，合辦「大手牽小手•防災逗陣齊步走」健行活動，吸引3千位民眾參與。市長盧秀燕指出，為使921悲劇不再重演，防災意識很重要，健行過程中特別設置關卡模擬，宣導民眾正確防災觀念與應變能力，保護自己、幫助別人。

盧秀燕說，適逢921大地震前夕，20多年前中部地區大地震造成眾多死傷，很多民眾一夕無家可歸；她上任後率領市府團隊致力於防災救護意識的提升跟舉辦相關演練；台中市今年也舉辦一系列國家防災日「平時勤演練•臨震不慌張」防災避難演練，竭力落實推動災害防救工作，提升國人風險意識，強化各項災害處理能力，增強相關應變能力。

盧秀燕指出，這次利用假日於潭雅神綠園道舉辦「大手牽小手•防災逗陣齊步走」互動式體驗健行活動，除帶民眾從過往災害經驗中學習，傳承災害避難經驗，養成正確的救護意識；更透過健走過程中設置關卡模擬、現場攤位的實地操作，模擬道路及運輸系統因大規模地震受損中斷，教導民眾該怎麼自救。

盧秀燕今天到場除鳴槍宣布活動開跑外，更特別致贈獎狀給中國醫藥大學附設醫院、徳士凸輪股份有限公司，感謝這二家企業拋磚引玉共捐贈價值1千多萬元的醫療器材；期能集結更多民間能量，強化社區、企業、團體、社群等災防連結與參與，公私協力達成防救災目標。