宜蘭縣政府教育處表示，為培養學生在地震發生時，應落實抗震保命三步驟之「趴下、掩護、穩住」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府教育處表示，為培養學生在地震發生時，應落實抗震保命三步驟之「趴下、掩護、穩住」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

配合9月21日「國家防災日」，宜蘭縣政府今（21日）上午9時21分於壯圍國中，觀摩全校師生示範防災避難疏散演練，以提升全民防災意識；縣長林姿妙表示，縣府長期以來積極推動校園防災教育，建立永續安全的校園環境，讓師生在安全的環境中快樂學習成長，共同拚出宜蘭好教育。

縣府教育處說明，為培養學生在地震發生時，落實抗震保命三步驟之「趴下、掩護、穩住」，於今日上午以地震警報聲響進行防災演練；因壯圍國中設有集中式特教班，經由專人指導，以提升校方對於疏散、集結和清點學生人數的應變能力，並透過演練讓學生瞭解災害發生是不可預期的，應隨時做好災害來臨的準備。

教育處表示，縣府挹注大量資源進行防災校園建置，自2012年起向教育部申請校園防災教育建置計畫經費，每年補助約180萬元，充實學校防災設備、提供各校正確防災觀念，已於2020年完成縣內100所學校的防災校園建置計畫。

教育處教育資源管理科長陳金奇表示，縣府定期舉辦防災業務承辦人研習、複合式防災示範觀摩演練、校園災害防救計畫撰寫、防災演練腳本及地圖編修工作坊及學生防災素養檢測等，深植「防災重於救災」及「離災優於防災」的觀念。

林姿妙說，縣府長期以來積極推動校園防災教育，有配發防災頭套給各級學校，供防災演練時使用，強調要落實抗震保命三步驟；建立永續安全的校園環境，讓師生在安全的環境中快樂學習成長，共同拚出宜蘭好教育；期盼透過演練活動，讓學生從小就能具備防災意識及判斷危險的能力。