九月迎來大學開學季，首屆校園歌曲徵集展播活動在微博校園主話題頁＃唱響青春之歌＃開始啓動報名。活動由北京廣播集團與中青網共同推出，以民間方式通過網路徵集評選十大原創校園歌曲，台灣青年音樂人也能參與。

活動號召各大學的學生以及35歲以下青年，全網徵集原創校園歌曲，同時啓動「青年音樂人扶持計劃」，本著挖掘優質原創音樂、培養優秀音樂人才的原則，為青年朋友提供展示音樂才華、實現音樂夢想的機會和舞台。優秀選手最終角逐十大原創校園歌曲，並加入「青年音樂人扶持計劃」，獲得長期運營扶持、現金激勵、榮譽證書等獎勵。同時為激發廣大學子參與熱情，全網還將徵集展播「青春之歌」短視頻，評選校園十大青春之歌戰隊，發掘好作品的同時發現「好聲音」。

此次活動將搭建校園歌曲投票榜，發動全網投票打分，同時邀請業界專家、樂評人、音樂人等專業人士，通過微博博文點評和直播連麥形式，組成樂評團互動點評。中國音樂著作權協會將提供優秀音樂人會員註冊服務。中國音樂學院、中央音樂學院等多家專業院校參與組成專家評委會，對參評原創作品、青春之歌戰隊短視頻進行評選確認。中國東方演藝集團將優選簽約十大原創校園歌曲創作者、十大青春之歌戰隊。優勝者還可成為北京廣播電視台聽聽FM的簽約主播。

9月1日至30日，歡迎廣大有音樂特長的青年朋友登陸微博，標註 hashtag ＃唱響青春之歌＃ 上傳短視頻報名參賽，具體參賽內容將在@微博校園 ＃唱響青春之歌＃ 活動話題頁進行展播。參賽作品須為原創，不得對他人已有作品構成侵權，希望能夠表現出年輕人的蓬勃朝氣、青春活力和富有詩意的浪漫氣息；歌曲內容及表演積極向上，旋律優美大氣，曲風時尚昂揚，形式不拘一格，充滿青春力量。

青春之歌戰隊為兩人及以上的多人組合，以參與者所在院校為標識，可由校方組織推薦報名，也可民間自由組合；青春之歌戰隊自行命名隊名，設計配置統一對戰服裝；青春之歌短視頻須為戰隊組合真實演唱，不得進行改編和後期修飾加工，畫面中隊名、衣著、背景等不得有悖公序良俗和出現任何商業元素。報送組委會制定歌曲範圍之外的演唱短視頻須為演唱者原創。演唱原創歌曲可額外加10分；經評委會評選，優秀視覺呈現和優秀戰服設計，各5個名額，分別加10分，作為最終得分。

原創校園歌曲和校園青春之歌戰隊演唱均須以視頻方式呈現，上傳@微博校園後，同步發至官方郵箱：[email protected]，郵件內容包括作者信息（個人簡歷、創作背景、聯繫方式等）、作品詞曲文稿及音視頻，其中建議歌曲格式為mp3、wma、wav，聲道為立體雙聲道，頻率為44100Hz，比特率為16 Bits，碼率為1411kbps及以上，若條件有限無法滿足上述要求，最低品質需要保證音質明亮、演唱清晰。

賽事進展情況將在微博校園、聽聽FM和中青報客戶端等官方平台統一公佈。2022年11月12日，首屆校園歌曲徵集展播活動的頒獎儀式將在北京密雲雲湖度假村舉行，屆時將發佈2022十大原創校園歌曲，人氣最高三首最佳校園歌曲頒發組委會獎杯、獎金、獎品；發佈2022十大校園青春之歌戰隊，頒發榮譽證書、獎金、獎品。