宇宙人為「111年臺灣原創流行音樂大獎」分享會擔任嘉賓。（新視紀整合行銷提供）

「111年臺灣原創流行音樂大獎」24日舉辦樂分享會，號召甫於決賽暨頒獎典禮決選出的得獎者輪番開唱，更邀請宇宙人擔任嘉賓，他們為此特別準備過去較少演出的台語歌獻給大家，開心表示：「看到許多組得獎者的演出都很精彩，不同的樂器配置、搭配不同曲風演出，每一組都很厲害。」

宇宙人近來喜事連連，日前剛以專輯《理想狀態》入圍第13屆金音創作獎最佳樂團、最佳樂手獎項，且將於10月9日、11月12日分別在台北流行音樂中心與高雄流行音樂中心舉辦演唱會，近日更發行《你的宇宙：第一次登陸台北小巨蛋全紀錄》，邀請歌迷們一同為即將到來的演唱會暖身。

「臺灣原創流行音樂大獎」今年邁入第19個年頭，每一首母語創作曲，都是創作者對生長的土地、家鄉的理解與文化的展現，本屆台灣原創眾星雲集，包含入圍第33屆金曲獎最佳客語歌手黃宇寒，以及BOXING主唱好樂迪等人。此次音樂分享會恢復實體辦理，吸引超過百名樂迷線上參與，得獎者及演出嘉賓宇宙人也分別送上母語演出嗨翻全場，主辦單位後續將為得獎者製作得獎合輯，並為首獎量身製作專屬MV。