王敏淳加入《機智校園生活》演出。（TVBS提供）

王敏淳加入《機智校園生活》演謝祖武的女兒。（TVBS提供）

王敏淳加入《機智校園生活》演謝祖武的女兒。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》全新一季「青春向前衝」26日首播，哈福高中高三乙班的學生們即將揮別18歲的校園生活，往人生的下一站邁進。隨著新一季到來，謝祖武飾演的徐一飛老師，竟出現一個18歲的女兒徐念雅，成為班上的寄讀生，飾演「瀟灑飛哥」女兒的是出身於演藝世家的王敏淳（香奈兒），劇中，她瞞著爸爸以「寄讀生」身分悄悄現身校園，父女間還上演一場諜對諜的躲貓貓，兩人展現同樣調皮又搞笑的氛圍，相當有趣。

王敏淳首次與前輩謝祖武合作，坦言心情難免緊張，過往都是在電視上看到小武哥，《麻辣鮮師》裡很嚴肅，有時候又有點搞笑，實際接觸後發現就是一個很好笑、很幽默的人。

被問這次演出爸媽是否有給建議？王敏淳透露父母偏向讓她放手去做，給她很大的自由去嘗試。王敏淳話才說完，謝祖武為了緩解晚輩的緊張，故作不知地提問：「為什麼要請問她爸媽？爸媽也是從事相關行業嗎？」聽到眾人回應對方父母為檢場與李翊君時，驚呼：「哇！爸爸是檢場大哥，媽媽是翊君，那她壓力應該超大的，是雙重壓力吧！」王敏淳這才羞澀地笑著，吐露心聲：「是，很害怕外界的那個（眼光）。」

飾演父女的謝祖武、王敏淳，戲裡有許多鬥嘴、相互吐槽橋段，戲外兩人相處也十分逗趣。謝祖武表明自己是李翊君的粉絲，希望有機會和對方合作，王敏淳立刻回應改天拿一疊專輯送他。沒想到，謝祖武傲嬌地說：「不用，謝謝！我自己有買。」接著唱起李翊君的〈沙漠寂寞〉，一旁的王敏淳也跟著合唱，身為歌迷的謝祖武笑說：「我覺得妳媽媽唱得比較好耶！」王敏淳表示贊同：「謝謝！我也是這麼覺得。」兩人瞬間笑成一團。