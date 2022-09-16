台中市議會16日市政總質詢，台中市議員賴義鍠針對日前台灣世新傳播新聞協會公布的施政大調查及16日大台中市政發展協會公布的選舉民調表示，看到大家對媽媽市長的肯定，希望盧市長繼續守護台中。盧秀燕表示，對個人的民調不回應，但針對施政大調查，感謝市民、市議會團隊及各局處，謝謝大家的幫忙。

大台中市政發展協會執行長潘兆民16日公布1份年底台中市選舉民調結果，藍營爭取連任的盧秀燕，支持度為51.5％，大幅領先綠營立法院副院長蔡其昌的21.9％，差距近3成。

賴義鍠認為，綠營某些議會同事近來強調，台中市長長期都是市區的人當，應該換縣區的人當當看，但大台中已經合併3屆邁入14年了怎麼還有這個問題，這就是選舉操作，事實上不論市區、縣區只要有做事，大家都願意給你機會，沒做事是哪裡人都一樣，媽媽市長既然得到那麼多人的肯定，希望可以留下來，讓台中人繼續驕傲。

除這份民調外，日前台灣世新傳播協會公布的2022縣市勇敢施政大調查中，台中市拿到9個金質獎章2個銀質獎章，更榮獲全台最幸福城市，賴義鍠表示，由此可見大家對媽媽市長的肯定，且市長尊重議會、市政優先，派令狐副市長前往領獎，希望盧市長繼續守護台中。

賴義鍠也請盧秀燕針對這兩項民調做回應。盧秀燕說，個人的民調一向不回應，但謝謝議員的誇讚跟打氣，至於施政大調查是團體施政評價，台中市繼3月份另一個大型媒體民調後，蟬聯幸福城市，大家這麼努力，就是要讓市民幸福，連續兩個大型的民調都拿到最幸福城市，由市民評分，我萬分感謝，也很謝謝大家的幫忙。