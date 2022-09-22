立法院新會期22日開議，也邀請行政院長蘇貞昌赴立院進行施政報告，國民黨團則揚言要杯葛。民眾黨團總召、立委邱臣遠表示，立法院已經休會三個月，還是希望能透過質詢的方式「正面對決」，也呼籲民進黨對於國人與在野黨的訴求要做出正面回應。

對於是否要杯葛蘇揆的施政報告，國民黨團總召曾銘宗表示，基於政府防疫失能、民眾疫苗傷害求助無門，「當然會杯葛」，而且要強力杯葛。

邱臣遠被問及此事表示，立法院已經休會三個月，有非常多的民生議題以及四大預算，例如外役監條例、警械使用條例，以及中央政府總預算、前瞻預算等，另外，下個會期的時間也非常緊迫，希望這個會期能夠順利運作，透過理性問政、質詢的方式正面對決，監督相關議題，不辜負人民期待。

邱臣遠說，執政黨要負相當的責任，施政荒腔走板，對疫情、疫苗的相關資訊，衛福部還是遮遮掩掩不肯公開，這是人民無法接受的。邱臣遠呼籲，衛福部面對外界的質疑應該公開透明讓國人檢視，蘇貞昌也要面對，執政黨應該對國人與在野黨做出回應。