近日「新台灣人」戴維斯到底該算本土或洋將議題越演越烈，PLG今天（28日）將召開董事會討論歸化球員出賽身分認定，台北市職業籃球員職業工會也針對此事發表聲明，以下為聲明全文：

有關近日 PLG 聯盟就歸化球員出賽身分認定一案，本會於今 (111)年 7 月理監事會即已提案討論，基於「尊重經營決策專業」立場，決議「若聯盟決策可保障契約權益，並與時俱進維持產業競爭力，將配合運作」。

回顧職籃重啟的步伐，專業化、制度化與細緻化始終是期待邁進的方向。而國內職業運動，則又必然與「提升國家競技水準」和「接軌國際」等因素連結。是故，如何在廣納「華裔、外籍生及外籍球員」以提升賽事精彩度的同時，又兼顧我國籍 (含歸化) 球員的戰力發展，實為應借鏡先進國家經驗、並審慎思考的重大策略。

隨著國內職籃市場的發展，欣見各聯盟與球團積極健全制度設計、提升視野擘畫願景，以回應專業球迷們對於聯盟經營的期許與認同。但本會必須呼籲聯盟及各球團，「先落實規劃、再推動變化」，面對身分與制度的框架設定，應著眼於長期發展的可能，避免因人設事的個案考量。

再者，力求將影響層面降至最低的同時，也應考量相關制度設計是否對既有工作機會造成衝擊，以至影響既有契約精神。因此，相關配套制度規劃如能與工會充分討論後再做出決定，將會更為妥適。

最後，面對可預期的制度挑戰，工會也將繼續堅守保障運動員契約權利的立場，若針對賽務章程變動所衍伸的「調整事項爭議」，有任何不利於勞資公平的可能，我們都將透過國家法令授予工會的權限，依法協助選手釐清、排解及主張權利。