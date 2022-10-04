新華網4日報導，國際電信聯盟2022年全權代表大會3日選舉理事國和無線電規則委員會委員，中國成功連任國際電信聯盟理事國，中國國家無線電監測中心主任程建軍當選新一屆無線電規則委員會委員。

國際電信聯盟2022年全權代表大會9月26日至10月14日在羅馬尼亞布加勒斯特舉行。在9月27日大會政策性發言中，中國代表團團長、工業和信息化部副部長張雲明表示，中國堅持以人民為中心的發展思想，高度重視並積極推動資訊通信業發展，通信基礎設施覆蓋率顯著提升，產業融合創新不斷加快，資訊通信國際合作持續深化；中國願與各國一道，加強5G等新興技術領域標準研發和產業合作，共同推動全球數位產業普惠發展，讓更多人享受數字經濟發展紅利。

為推動落實全球發展倡議，支持開發中國家提升資訊通信技術能力，張雲明代表中國工業和信息化部與國際電信聯盟簽署合作協定，利用中方自願捐款推動開展相關領域合作。會議期間，張雲明還會見了俄羅斯、法國、比利時、捷克、巴基斯坦、泰國、菲律賓、阿根廷等40餘國資訊通信主管部門負責人，聯合國技術特使及國際電信聯盟選任官員，並分別與南非和馬來西亞主管部門官員簽署了資訊通信領域雙邊合作諒解備忘錄。

國際電信聯盟祕書長、中國籍的趙厚麟對中國成功連任理事國、程建軍當選新一屆無線電規則委員會委員表示熱烈祝賀。他強調，中國作為國際電信聯盟理事國，始終代表廣大發展中國家的利益，長期以來積極推動全球資訊通信發展，為國際電信聯盟做出了重大貢獻。

程建軍則為中國專家能夠再次當選國際電信聯盟無線電規則委員會委員感到自豪。他指出，這是國際電信聯盟成員國對中國投出的信任票，也是對中國方案和中國智慧的高度期待。

國際電信聯盟理事會由48個理事國組成，負責在兩次全權代表大會之間履行管理機構職責。無線電規則委員會由12名專家組成，負責解釋無線電規則、補充完善規則程式，並協調解決成員國之間無線電頻率干擾等問題。