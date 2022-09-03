勞動部9月1日拍板自2023年元旦起每月基本工資調漲至2萬6400元，調漲4.56％；基本時薪則從168元調漲至176元，調漲4.8％。民眾黨立委邱臣遠肯定基本工資調漲，但他指出，低薪與青年就業困難才是最大問題。

邱臣遠表示，2016年蔡英文總統提出制定《最低工資法》的政見，2017年她再度表示「工資3萬是我的夢想」。然而蔡政府任期已進入倒數階段，《最低工資法》草案卻卡在行政院3年多，基本工資離3萬也還有距離。

邱臣遠呼籲政府不應讓政見跳票，否則本次調漲基本工資也只是杯水車薪，廣大勞工仍深受物價高漲所苦。除了調漲基本工資，他也建議政府應評估明年度持續調漲軍公教薪資的帶頭效應，這樣才能鼓勵、說服企業為員工加薪。

邱臣遠說，除了《最低工資法》亟待立法之外，近年疫情以及俄烏戰爭造成通膨與原物料價格上漲，且台灣產企業中幾乎九成八都是中小企業，資本額較低，通膨、原物料價格調漲，再加上人力成本上漲，中小企業經營處境將愈來愈困難。然而有八成勞工都在中小企業任職，呼籲政府應多多了解企業困境、推行必要紓困措施，更該想辦法抑制通膨進一步惡化，減輕中小企業負擔。

立委張其祿也提醒，最低工資上升可能也會帶動廠商成本上升，讓廠商有原因漲價，也可能造成一般大眾購買力下降，反倒讓消費比例更加依賴這些基本民生產品的低薪者、弱勢者生活更加艱難，弱勢者可能更弱勢；政府有必要在調高基本工資後，關注後續的連鎖效應，優先照顧到弱勢者。

張其祿指出，肯定政府調高基本工資，讓基本工資可以跟上物價上漲，但政府仍須關注後續物價連鎖效應，對於低薪的社會問題，蔡政府要負起責任，進行長期規劃、稅制改革，以求有效根本解決。