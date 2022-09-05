台南美食「阿堂鹹粥」9個月內兩度漲價，日前又被發現一碗魚肚粥從200元漲到260元，引起網友砲轟，跑到Google評論狂刷1星負評，但阿堂鹹粥二代老闆張春堂表示，管他幾顆星都沒關係，因為這是老台南人在吃的。

阿堂鹹粥在2021底漲價一次，魚肚粥、魚皮粥一碗價格從180元調漲到200元，引發網友熱議，認為魚肚粥的價錢已直逼一碗拉麵，時隔9個月，阿堂鹹粥再度調漲，這次一口氣漲60元，一碗魚肚粥、魚皮粥要價260元，漲幅3成。對此阿堂鹹粥老闆娘解釋，因為近期虱目魚太貴，每天都漲好幾元，已經受不了才決定漲價。

不過這說法網友們卻不買單，湧入Google評論狂刷一星負評，紛紛留言：「再唬爛一點啊！原物料、原油、海運運價指數全面下跌！還漲？當大家都沒玩股票是嗎」、「貴得太離譜！台南好吃的海產、土魠虱目魚鹹粥比比皆是，價格80元~120元，新鮮美味又好吃」。

據《ETtoday》報導，面對排山倒海的負評，阿堂鹹粥二代老闆張春堂表示，不在乎Google幾顆星，這是從父輩傳下來的技術，到他兒子也是一樣做法，「偷工減料不是店內宗旨，每碗粥都是用料實在」，且店面已有70年歷史，「我這是老台南（人）在吃的」，不在乎網路評價。