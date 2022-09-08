許多人都感到物價飛漲，不過有時也可能是店家定價太誇張。一名網友分享，他在高雄某店家購買一顆傳統飯糰、一顆鹹鴨蛋飯糰，沒想到竟要價100元，店家還把漲價原因怪罪於酸菜漲價。不過許多網友指出，近期白米、酸菜價格並未上漲，認為應該是他遇到黑店。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己在高雄買了傳統口味、鹹鴨蛋的兩顆小飯糰，價格要100元，讓他不禁感嘆近年來通貨膨脹速度飛漲，「真的回不去了」。原PO更透露，店家說明漲價原因時指出，「他講酸菜有影響」，因此才會將成本轉嫁給消費者負擔。

對此，許多網友紛紛回應「什麼都漲價了」、「吃個飯團都好奢侈啊…」、「現在是台灣經濟最好的時候」、「真的好貴，現在早餐幾乎都在家自己用了」、「是洋蔥…一定加了洋蔥…」、「薪水漲的幅度追不上物價」。

不過也有人認為問題不在物價飛漲，「這樣很貴？」、「飯有很多種，成本落差很大」、「很多很多都是跟風漲價，無良商人啊」、「這個已經算很便宜了！」、「重申一次，覺得貴是你的問題，不是店家的問題」、「米沒有漲價，這樣你懂了嗎？酸菜也沒有漲，去市場就知道了」、「每個地方物價一樣嗎？那活該你買到貴的」。