高雄市政府農業局持續協助小農數位轉型，特別加開原鄉場次，將於9/20在那瑪夏區立圖書館舉辦「高雄小農電商工作坊」，要邀請周邊原鄉小農共同加入「高雄首選」行列。

高雄原鄉地區地理環境優美，也孕育出了品質絕佳的農特產品，如龍鬚菜、水蜜桃、紅肉李、咖啡豆、芒果、愛玉、青梅、紅藜及山茶等，都深具特色。市府農業局除「高雄首選」電商平台之外，此次合作五大農產品相關電商平台參與，包含蝦皮購物、太金嚴選、新北市真情食品館、黑貓探險隊及無毒農等，要輔導並協助原鄉小農搭上數位轉型的行列，希望藉由電商的幫助，共同推廣高雄原鄉區的農產與特色商品，讓更多民眾品嚐到這些世外桃源的美味。

本次工作坊市府農業局特別邀請蝦皮購物共同前往，除了媒合優質小農外，更開設輔導課程協助原鄉小農，從零到開店一次完成，蝦皮購物積極配合此次高雄市府的邀請，特別提供高雄小農專人顧問輔導資源，並將規劃蝦皮官方影音團隊與市府團隊配合，協助開店的小農直播及宣傳商品，持續推廣在地小農品牌。

市府農業局張清榮局長表示，市府一直致力於協助農民數位轉型，繼110年協助小農數位轉型創造千萬產值的成果，今年繼續與青年局「高雄市青年創業發展基金」合作，要讓更多農民加入數位轉型的行列。此次媒合會協助小農上架不會收取上架費用，輔導課程也是免費名參加，希望能增加農民軟實力及農民收益，與電商平台共創雙贏的局面。若有上架電商需求的小農，現在可上高雄市政府農業局官方查詢，為自家產品多一條通路。