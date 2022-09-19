花東地區受到嚴重震災，但蔡英文總統到中災害應變指揮中心開會，先讓花、東兩縣枯等兩小時，後來卻念完稿後快閃，讓兩縣官員錯愕。新北市長侯友宜今天表示，花東地區縣民受到嚴重地震傷害，他們最希望的是中央給他們關心協助，讓他們平安渡過。

侯友宜說，花東地區受到地震影響，尤其花蓮地區受災嚴重，新北第一時間派出特蒐前往協助，目前在花蓮協助搜救有126名消防弟兄、義消，還有搜救犬，他也致電花蓮縣長、台東縣長，有需要都會全力以赴，此時此刻災民在苦難中，全國民眾會全力協助花東受災戶，希望平安無事。