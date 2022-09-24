歌手、原住民小朋友演出，為峽谷音樂節暖身。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

每年都吸引上千人在戶外聆聽音樂的「太魯閣峽谷音樂節」，今年將於10月22日登場。今天上午在花蓮車站廣場，安排一場音樂快閃活動，讓遊客為之驚艷，也為峽谷音樂節暖身。活動天當有免費接駁車，太管處提醒樂迷不要錯過，在疫情後帶來一場音樂饗宴。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入20週年，以天為幕、以地為席的戶外表，吸引上千民眾在太魯閣台地聆聽，已成為東台灣年度音樂盛事「太魯閣峽谷音樂節」。上午在火車站快閃演出，有太魯閣族傳統樂曲，有小朋友單純清澈的聲音，最後與遊客一起演唱歌手伍思凱生日快樂歌，讓氣氛升到最高。

太管處表示，「飛樂20、遠山遼闊」太魯閣峽谷音樂節10月22日週六在太魯閣台地遊客中心外的大草坪登場，從上午10時30分到4時30分，分上、下午2場，演出團體有：原民歌手王宏恩、耕莘‧撒耘＋銅蘭國小、東華大學原民院舞團和四維高中舞蹈團、花蓮高工舞蹈團、留聲樂團、范德騰＆許哲誠雙鋼琴、臺北愛樂交響樂團和男高音謝孟哲＆女高音王薈榕。

遊客可搭免費接駁專車，上午9時起至下午5時30分，往返新城(太魯閣)車站到太魯閣台地，平均每10分鐘1班，途中不停靠。上午場時刻，去程新城火車站、太魯閣台地（即上午9時至10時30分)；回程太魯閣台地（錦文橋北側搭車）、新城火車站即上午11時30分至下午1時。

下午接駁車時刻，去程新城火車站、太魯閣台地即中午12時30分至下午2時；回程太魯閣臺台地（錦文橋北側搭車）、新城火車站即下午4時30分至5時30分。可上官網及FB粉絲專頁查詢。