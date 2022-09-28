由持修（中）組的限定團「抱歉，兄弟。」將出席「桃園鐵玫瑰音樂節」。（新視紀整合行銷提供）

「桃園鐵玫瑰音樂節」將於10月1日、10月2日在桃園陽光劇場開唱，連續2天音樂節，超過20組藝人樂團登場，今年還加碼9月30日前夜祭電音派對活動，韋禮安、菲律賓Ben＆Ben跨國合唱以及持修領軍Everydaze、Dac、家誠、羅紹恩組鐵玫瑰超限定樂團「抱歉，兄弟。」都令人萬分期待，特別的是，這也是剛才宣布結婚的韋禮安婚後首次登台表演，令人期待。

韋禮安開心表示：「以前都會看到歌手朋友去參加鐵玫瑰音樂節，這次終於換我去了，非常興奮與期待。」還笑說：「我有一個鼓手老師住在桃園，他請我去吃過鵝肉飯，很好吃耶。」這次在鐵玫瑰大舞台，韋禮安將與來自菲律賓串流點擊破10億的團體Ben＆Ben，以視訊演出方式遠端共演跨國合作全英文單曲〈Cheap Love〉，對此雙方已多次透過視訊開會討論演出編排與合作想法，希望能帶給觀眾耳目一新的感覺，把這跨國際的演出帶到現場。

Ben＆Ben越洋表示，這是他們第一次在台露面，非常榮幸能與韋禮安一起合作演出。未來有機會也想拜訪台灣，樂團成員喜歡一起吃飯和嘗試新食物，尤其是看完Netflix介紹台灣街邊小吃集後，讓他們期待未來有機會來台灣品嚐路邊小吃，如牛肉麵湯、火雞飯、砂鍋魚頭、台灣茶和奶茶。

今年桃園鐵玫瑰音樂節必看亮點之一就是由社長持修領軍Everydaze、Dac、家誠、羅紹恩組成的鐵玫瑰超限定樂團「抱歉，兄弟。」與饒舌歌手春艷合演，內容絕無僅有。首次參與鐵玫瑰就以限定BAND與好友們一同演出，持修表示：「超爽！我們的第一次。」

今年音樂節其他堅強卡司包括：Z.ChUAN朱全、J.Sheon、LINION、五堅情、同理Zunya、徐暐翔、鄭心慈、壞特？te、 BOXING、P!SCO、SKARAOKE、 理想混蛋ft.王齊麟、無妄合作、血肉果汁機x張秀卿、工口紳士、工讀生小朋友、A.new、巴查克Pacak、拾貳12kabalu、陳惠婷、Viral404バイラルエラー、CANDY☆STAR、陽光◆スペクトラ、Ruka Banana、月宵◇クレシェンテ、日蝕エクリプス、林沛蕎(Lulu)、Yappy、沈怡馨、莫凡新等人演出。DJ圓圓與那那大師擔任主持人。

除有重磅歌手、搖滾樂團演出外，全國首座「LED次世代虛擬攝影棚」在陽光劇場，結合5G專網和XR虛擬攝影棚，也將於節目內容進行展演，觀眾可期待創新技術的視聽感受，周邊還有文創美食市集、免費體驗活動，活動全程免費自由入場，無法到場的民眾，也可透過三大網路影音平台線上觀看「LINE TODAY」、「桃園鐵玫瑰音樂節Facebook」、「YouTube桃園鐵玫瑰音樂節頻道」，另外「亞洲電台」也從兩天活動下午3時開始同步空中直播，活動資訊請洽桃園鐵玫瑰音樂節官網( https：／／ironrose.com.tw／ )及臉書粉絲專頁。