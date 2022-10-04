一早就有長者排隊等候。(蔡依珍攝)

慈護宮主委吳正宗忙進忙出不時關心長者。(蔡依珍攝)

慈護宮主委吳正宗忙進忙出不時關心長者。(蔡依珍攝)

慈護宮主委吳正宗忙進忙出不時關心長者。(蔡依珍攝)

慈護宮主委吳正宗忙進忙出不時關心長者。(蔡依珍攝)

北桃園的媽祖信仰中心「桃園慈護宮」，每年都會在九九重陽節舉辦「敬老壽桃」贈送活動，4日備妥逾千份壽桃和平安麵線，活動開始前3小時就有長者來排隊沾福氣，甚至有身強體壯的百歲人瑞親自出席領取，笑讚有媽祖祝福就能「呷百二」。

桃園慈護宮是在1703年由先民從福建湄洲天后宮迎請媽祖金身來台，並於1897年於桃園建廟，是北桃園媽祖信仰中心，有「桃園媽」之稱，開基媽祖至今已有超過300年歷史，每年重陽節都會舉辦敬老活動。

慈護宮主委吳正宗說，「敬老壽桃」贈送活動已舉辦10餘年，80歲以上的長輩憑身分證都能免費領取壽桃和平安麵線，從最開始的600份，隨著桃園長者增加，也提高到逾千份，幾乎是倍數成長，笑說表定8點半開始發放，許多銀髮長輩6點不到就來排隊，為了不讓長輩久候，貼心提早到8點開始發放，希望大家都能參與。

活動都要看身分證，今年只要是31年次以下的都能領取，有百歲人瑞8點不到就來排隊，也有88歲的劉姓老翁特別從八德來，拿著自己和85歲妻子的身分證排隊等候，笑說每年都來排隊，有媽祖保佑就能平安健康、長命百歲，也頻頻感謝廟方每年都舉辦敬老活動照顧他們。