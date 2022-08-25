大陸男星徐開騁靠著甜寵劇《奈何BOSS要娶我》爆紅，成為新一代陸劇男神，而他和女星張天愛傳出因戲生情，並在女方參加《乘風破浪》時公開發文替她加油，就在大家坐等兩人官宣戀情時，徐開騁卻爆出劈腿「新疆維納斯」古力娜扎，瞬間引爆熱議，今(25日)張天愛曝光一段7分半的音檔，直言「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛」。

張天愛和徐開騁2019年合作電視劇《我的漂亮朋友》，3年來交往傳言不斷，今年5月他更在張天愛參加《乘風破浪》時，公開發文力挺，女方也留言「謝謝開」，曖昧互動讓網友希望兩人早日官宣。

張天愛曝光和徐開騁的錄音檔，古力娜扎轉發否認是小三。(圖／取自古力娜扎微博)

古力娜扎工作室發聲明。(圖／取自微博)

不過近日徐開騁被爆料2度到新疆女神古力娜扎家過夜，疑似出軌，張天愛經紀人更在朋友圈轉發「渣男的10個共同特徵」文章，並寫下「這個夏天，善良的女孩們都擦亮眼睛吧」，疑似在幫她抱不平，讓徐開騁劈腿傳聞甚囂塵上。

今張天愛曝光一段和徐開騁的7分半音檔，寫下「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛」，音檔中男方不僅認了自己酒後亂性，稱對不起她，痛哭表示無法接受這樣的自己，「我沒有辦法保護你，所以我特別恨我自己」，還表示不是因為戀愛合約才不公開戀情，是因為酒後亂性這件事。

而錄音檔一出，瞬間引爆熱議，古力娜扎也轉發張天愛貼文，鄭重澄清：「不是小三，之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網『小三』的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個什麼東西！」工作室也發出聲明，表示網路上不實言論已影響她個人聲譽，要求即刻刪除並停止傳播不實言論。