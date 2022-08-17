提到林熙蕾，她24歲便踏入香港影壇，憑藉《賭俠大戰拉斯維加斯》和《千王之王2000》奠定自己女神地位，是許多男性的夢中情人，而她日前透露自己即將出演一部電影，而尬戲的男演員還是男神劉德華，復出之作令人期待。

林熙蕾2011年在馬爾地夫與相戀不到半年的成衣商人楊晨（Chris Young）舉行了婚禮，婚後育有兩名女兒並淡出演藝圈，林熙蕾很少出門，大部分時間都在家裡相夫教子，與老公過著恩愛的日子，她只出席代言或名媛活動，所以大家也逐漸淡忘她。

林熙蕾時不時在IG上分享自拍照，看起來還是年輕動人。(圖/林熙蕾 IG)

而日前林熙蕾出席品牌活動，與女兒感情非常好的她還大方爆料，女兒對她的穿搭很有意見，她也透露女兒們只想穿T恤跟短褲，連牛仔褲也不喜歡穿，接著忍不住抱怨：「但是她們對我的衣服有很多意見，如果露肚子她們會把我拉下來，不讓我穿！或者有露肩膀，她也不會讓我穿，我先生都不會管！」

林熙蕾這次的露臉又再度勾起許多人的回憶，紛紛好奇性感女神林熙蕾是不是又要復出拍戲了，她在接受媒體採訪時表示，與劉德華合作的電影已接近完成，現在還缺幾個鏡頭，等過段時間就會與大家見面。林熙蕾很快就會回到娛樂圈與大家相見。

而這部電影，就是預計2023年上映的《紅毯先生》(也有翻譯：全民明星)，由寧浩執導，劉德華領銜主演，瑞瑪席丹、單立文、林熙蕾、周煒、劉漪琳等出演的喜劇電影，劉德華與林熙蕾多次合作，令人期待精彩的演出。