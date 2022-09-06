資深藝人崔佩儀過去一度胖到84公斤，不過後來在半年內剷下18公斤，明顯瘦下一圈，對此，她透露促使自己減肥的動力，全因為被命理師說是「三世豬靈投胎」，近來更是曬出在家做運動的照片，也讓真實身材曝光，引發網友熱議。

崔佩儀年初送兒子貝克宇到美國留學，6月時飛往美國與老公、兒子團聚，享受睽違多時的天倫之樂，如今返回台灣的她再度一個人生活，日前遇到軒嵐諾颱風襲台，待在家裡自然也沒閒著，立刻曬出做伸展的照片，只見瘦身有成的她，不僅露出S型曲線，纖細四肢更是令人稱羨不已，接著表示：「颱風天乖乖待在家裡做運動，健康才是最大的財富」，生活過得相當愜意。

對此，網友紛紛留言：「要活就要動，也是給自己一個動力來源」、「健康的身體需要平時運動」、「身材保持這麼好，就是勤運動」、「超完美體態太棒了！一定是經過刻苦訓練付出代價而成的」、「過自己的生活、活在當下太幸福了」、「人活著就要動！身體線條修長練得很好看！繼續加油」、「變漂亮真的要有恆心」。

崔佩儀6月飛往美國與老公Sam、兒子貝克宇團聚，於7月中返台，日前受訪時她表示相隔7個月再見到兒子，明顯感受到他的成長變化，更透露兒子希望她生活不要只圍繞著父子倆打轉，希望能全家人一起進步，一席話促使她下定決心好好安排屬於自己的生活。