許多人為了讓外型更亮眼，除了定期進廠維修之外，也會去隆乳讓罩杯更加搶眼，近來鄉民女神潔哥被網友問到木木X的胸部是不是真的?對此，她表示憑著兩點就能分辨真偽，但也忍不住向網友喊話：「總之不要再私我問這種問題，我是什麼奶子專家嗎」。

鄉民女神潔哥表示有一票人私訊問她木木X的胸部是不是真的，她立刻解釋胸部有90%是脂肪，只要過多就會垂，因此看到UU型的大胸部就都是真的，通常看到酸民酸某網美奶垂，她都不免為對方抱不平：「那是因為人家是真的好嗎?大又挺的人根本少之又少」，接著表示目前摸過最大是G罩杯，她也形容手感一揉就是直接陷進去，差點以為要被夾住，而且碰起來相當柔軟。

潔哥指出只要符合「躺著挺爆+邊緣感重」，胸部九成是假的跑不掉。(潔哥/李秉潔臉書)

潔哥接著公開分辨胸部真假的秘訣，她指出只要符合「躺著挺爆+邊緣感重」二點，大概九成是假的跑不了，至於被問及某人是不是假的？她表示照片可以修，寫真集也可能修過不準，加上不認識對方沒摸過，因此不知道真偽，都可以知道不管真假，只要能賺錢的都是好的，還不忘喊話網友：「總之不要再私我問這種問題，我是什麼奶子專家嗎」。

對此，網友紛紛回應：「潔哥忽然被加封為鑑奶達人」、「是不是真的到底關你屁事～反正酸民這輩子也摸不到」、「真假不重要，重要的是我們都摸不到」、「管她真的假的，看起來賞心悅目就好」、「在這一塊領域只有潔哥是專家」。