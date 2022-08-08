資深女星崔佩儀6月獨自飛美國，和老公Sam、兒子貝克宇團聚，一家三口享受一個月的團聚時光後，崔佩儀已在日前搭機返台，過著偽單身的生活，不過就有網友留言建議她要留在老公和孩子身邊「全家人一起才不會有遺憾、才是幸福吧」，對此，崔佩儀也大方回應：「兒子跟老公平常非常忙，我在美國反而是他們的壓力」。

崔佩儀日前在美國和丈夫、兒子團聚，一家人享受一個月的團聚時光，崔佩儀為貝克宇過19歲生日後，就獨自搭機回台灣，崔佩儀感性說：「帶著滿滿的美好回憶回台灣，期待下次再相聚，大家各忙各的，心在一起就夠了」，態度相當正能量。

獨自在台灣的崔佩儀則和好友相約出遊、看風景、吃美食，生活過得相當愜意，不過就有網友留言問：「留在老公和孩子身邊，全家人一起才不會有遺憾、才是幸福吧」，對此，崔佩儀也大方回應：「謝謝你的建議，而且兒子跟老公平常非常忙，我在美國反而是他們的壓力」。

崔佩儀回應網友。（圖／取材自崔佩儀臉書）

其實，崔佩儀年初才因捨不得和兒子分開，在美國機場哭得唏哩嘩啦，她還被網友狂酸，不過崔佩儀現在的想法已經完全不同，認為男孩子就是要出去闖一闖，表示：「一切隨緣，把自己日子過好最重要」，心態豁達很多。