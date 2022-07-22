隨著世代觀念改變，學生服儀也較以前寬鬆許多，但穿好制服，打理好儀容仍是基本的。但有網友爆料，日前新北某知名學校，有3名高中生因服儀不整，被教官罰站，家長得知後找議員助理前來「關切」，沒想到學生反而被記一大過，引發討論。

男網友在臉書《爆料公社》PO文表示，事發地點在新北蘆洲的某知名私立高中，3名高中生服儀不整被教官罰站並通知家長，其中一名學生因連絡不到人，被罰站整整4節課。事後孩子向家長訴苦，指控教官還有罵三字經，另外兩名學生也都證實，家長要求校方解釋卻沒得到回應，因此找了議員助理「關切」。

學校召開校務會議並報告教育局，得到「教官無不當處分」結果。原PO說，校方拿著這份結果對當事學生追加懲處，理由是對師長惡意指控涉及侮辱，詢問網友們「這樣合理嗎」？

文章曝光後網友反應兩極，較多數網友支持校方，認為學生違規在先，家長還想靠議員勢力施壓不可取：「這種事情還要找議員，有問題的是你們，先交會孩子整理儀容吧」、「好啦，都是你家小孩很乖，被教官帶壞的」、「現在小孩很會栽贓陷害師長早已不是新聞⋯」、「做家長的動不動找議員、找立委，什麼身教」、「要不要先說一下服儀不整是怎樣的服儀不整？不然很難相信這樣就被罰站4小時」。

但也有人認為學校處置相當不合理，法律觀念更是完全搞錯：「教育局的判斷是教育局的法律裁量，而不是對於事實的認定，學校要另外做法律涵攝，法律能力爛成這樣是要怎麼教小孩」、「服儀不整還要聯絡家長也太扯，當家長都閒閒在家嗎」、「罰站4小時太過頭了吧」、「如果教官有罵三字經，那絕對是學校的問題」、「如果原PO說的是事實，這教官的確公然侮辱了」、「處罰比例教育部都有明確規範的，這教官確實超過了」。

對此新北教育局今天也做出回應，表示校方調查中確認教官並無說出不雅言詞辱罵學生，且事後發現學生有對師長、他人惡意侮辱、言語攻擊等重大情節，經獎懲委員會決議記大過乙支，而該學生家長也向校方提出申訴，案件仍在處理中。