崔佩儀透露感覺到兒子貝克宇的明顯成長。（經紀人提供）

崔佩儀坦言剛與兒子分開時，有過負面的想法。（經紀人提供）

貝克宇（左起）、崔佩儀、Sam。（經紀人提供）

崔佩儀笑說老公Sam雖然嚴厲，但內心相當疼愛兒子。（經紀人提供）

崔佩儀聽了兒子的話，在台灣積極拓展生活圈。（經紀人提供）

崔佩儀6月時飛往美國與老公Sam、兒子貝克宇團聚，相處一個月後在7月中返台，她近日趁錄影空檔接受訪問，表示相隔7個月再見到貝克宇，有明顯感受到兒子的成長變化，「他跟我說：『媽媽妳的生活不要只有我跟爸爸，不要圍繞著我們打轉，我們要全家人一起進步』。」

她坦言當下內心感到失落，覺得自己不被需要，「但好在他願意跟我講，如果他不講，我應該就停留在原地。」也因為貝克宇的這番話，促使崔佩儀下定決心安排自己的生活，「台灣很多地方好玩，我應該要好好把握這段時間，不然4年後兒子畢業、老公退休，我又會像八爪章魚忙的暈頭轉向。」

崔佩儀回憶起去年12月與貝克宇在機場分離說道，「到了我這年紀，真的要照顧健康、情緒，剛開始的確有過負面想法，想說我媽過世了，老公、小孩都離開我身邊，我活著是為了什麼，後來發覺我應該要感恩，我的小孩健康、老公工作穩定、我有手有腳長得漂漂亮亮的，為什麼不想些正面的事呢？」她也用兒子送的佛珠比喻一家3口關係緊密，自己是串起所有珠子的線，牽動著老公、兒子，她笑說現在對自己的最大期望就是當個快樂媽媽。

貝克宇自小和崔佩儀在台灣生活，直到去年到美國念書才跟爸爸長時間相處，崔佩儀說：「兒子去美國前的19年都是我教他品行，接下來就由老公接手，教他獨立、當個男子漢。」她說雖然老公嚴厲，但內心很疼小孩，看到兒子家缺一個電視櫃，竟然想開2個多小時的車去另一個城市買，只為了兒子需要。

至於貝克宇在美國一年花費，崔佩儀表示美國的一切都交給Sam打理，「我老公以前是軍人，現在也當慣主管，所以任何事都習慣用報告處理，就連生活費都會要求貝克宇寫規劃報告，我覺得給兒子這樣的觀念其實很好，畢竟他以後也會成為一家之主，必須知道如何養一個家，知道怎麼開支節流。」她透露Sam將在9月回台陪她過中秋節，她12月也會再次前往美國探望兒子。