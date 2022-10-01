大陸女星袁冰妍因在《琉璃》中飾演六識殘缺女戰神一角而大獲好評，原本有望星路就此一飛沖天。豈料，在7月4日被媒體爆料百分百持股的公司逃漏稅，演藝事業就此中斷，大量代言、戲劇趕忙與袁冰妍切割。逃稅風波至今已過去3個月，有傳言指出袁冰妍可能以新劇再返演藝圈。

袁冰妍過去以《將夜》莫山山一角進入大眾視野，清冷氣質的「書痴」形象深入人心，後又在《琉璃》中扮演女戰神捕獲觀眾的心，英姿煥發、戰無不勝的模樣令人嚮往。誰料，今年新劇《祝卿好》播完不久，袁冰妍就被媒體爆料名下公司涉逃漏稅事件，隨後工作室發表道歉聲明，表示會受到處罰是因公司未及時履行代扣代繳的義務，並表示已全額繳納相關稅款。不過，大眾們並不接受袁冰妍的道歉舉動，紛紛留言「道歉有用還需要法律幹嘛，支持一視同仁。」

然而袁冰妍並未如同之前也被爆逃漏稅的鄧倫那般，所有社群平台都遭到封禁，她的微博還能正常使用、更新。因此袁冰妍並沒有放棄希望，依然積極尋求復出的可能，她的粉絲更是時常讓微博熱搜出現袁冰妍的名字，為她維持一定討論聲量，就怕她遭演藝圈遺忘，從此消失。

不同於鄧倫、范冰冰、薇婭等人逃漏稅直接被點名為劣跡藝人，袁冰妍的戲劇並未下架。她與劉學義合作的仙俠劇《落花時節又逢君》，頻頻傳出已經過審，將會於年底播出。讓網友懷疑袁冰妍是否真能再次出現在螢幕之中。不過，該劇製作人近日又表示，「微博是個神奇的地方，好多謠傳，看多了，當事人都快相信了，都散了吧。」消息眾說紛紜，讓人看得霧裡看花。