演員禾浩辰過去以《等一個人咖啡》的暖男阿拓的形象深入人心，後在陸劇《大宋少年志》以多金、真情的「韋衙內」一角闖入陸網觀眾的內心，電視劇日前宣布將推出續集《大宋少年志2》，就有眼尖的網友發現眾多主演之中，唯獨「韋衙內」換成別人出演。

《大宋少年志》是以北宋為時代背景的古裝懸疑劇，主角們「七齋六子」為解決諸多難關、為家國大義一同共事。此劇開播後，以編劇的無極限腦洞大獲好評，反轉再反轉的層層套路，讓觀眾們無法預料事件的發展走向，進而掀起各種討論，在網路上獲得不少聲量。其中，禾浩辰飾演的「韋衙內」在劇中擔當搞笑丑角，以金錢是萬能的人生哲學，惹出多次笑料。不只如此，劇中真心對待朋友，甘願身中劇毒也要為朋友求得解藥的舉動，反轉魅力盡現，為他再吸一批女友粉。

《大宋少年志》的聲量超出預期。為此，劇組也已籌畫推出《大宋少年志2》，最初的宣傳表示將回應網友的期待，採用原班人馬回歸續集，當時各大娛樂媒體爭相報導，各演員們也為此盡力排出檔期來拍攝。豈料，該劇官方微博於9月29日官宣演員陣容，各主演基本維持一致，唯獨禾浩辰的角色換成之前在電視劇《棋魂》中飾演痞氣少年的大陸演員付偉倫，引發網友不滿。

《大宋少年志2》官宣演員陣容，韋衙內一角換成演員付偉倫出演。（圖／翻攝自微博）

網友對於「韋衙內」換角一事紛紛感到難過，紛紛到禾浩辰的微博留言表達可惜「我只認識你一個衙內啊，誰都無法替代」、「衙內你去哪裡了」、「5月份宣傳時明明是你，怎突然就換人了」、「我無法接受衙內不是他」、「怎麼不拍了，全劇最喜歡的就是你啊。」