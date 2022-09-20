知名的「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖在本月16日，首次前往台東繞境，不少信徒也共襄盛舉，然而，當地有間廖老大的飲料加盟店，有名疑似員工的男子在鋪設的紅毯上突講了一句「我就不相信，祢不會進來」，豈料，白沙屯媽祖鑾轎未踏上紅毯從旁而過，還一度要轉身離開；對此，該加盟店也在臉書PO文道歉，並表示會親自向白沙屯媽祖道歉。

擁有132年歷史的台東天后宮，本月16日起舉辦12年1度建醮大典，「粉紅超跑」苗栗白沙屯媽祖也首次前往台東賜福遶境，當地有間廖老大的飲料加盟店特地鋪上紅地毯，希望媽祖能進入賜福，然而，有1名穿著廖老大飲料店制服的男子，在紅毯上講了一句「我就不相信，祢不會進來」(影片2:39:46秒處)，豈料，「粉紅超跑」在紅毯前停了2分鐘後，先是往左側人群而去，未走在紅毯上，看似媽祖一度要轉身離開，但還是讓飲料店的員工們和信眾們「鑽轎腳」，不過沒有轉進飲料店停轎賜福。

「粉紅超跑」直接閃過紅毯，往人群走去。（翻攝自白沙屯拱天宮YouTube）

不過白沙屯媽祖的鑾轎還是有讓廖老大飲料加盟店的員工與信徒們「鑽轎腳」。（翻攝自白沙屯拱天宮YouTube）

對此，該間加盟店事後也在臉書PO文道歉，提及當時身穿制服的男子並非「本店員工」，但是沒有做好督促的責任，深感抱歉，不過，店加強調原本的初衷，只是單純發放涼水、毛巾與彩帶，讓信徒們共同參與，鋪上隆重的紅毯是對白沙屯媽祖致上最高敬意。

然而，造成這樣的局面感到非常抱歉，之後會親自攜帶禮品前往白沙屯與媽祖致上12萬分的歉意，並承諾未來將在能力範圍內盡力配合台東任何公益活動，將道歉化作公益回饋社會。