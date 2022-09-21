「賽車教父」廖老大因跑贏大陸網紅杰尼龜，成為網路紅人，5月更跨足手搖飲，成立品牌「阿娘喂！廖老大」，未料加盟店品質不一而爆發爭議，常被外界抨擊。今（21日）廖老大無預警拋退出直播圈的震撼彈，爆系公社版主范果旺稍早替飲料加盟主打抱不平：「未來沒有你的光環加持，請問他們該怎麼辦呢？」

范果旺在臉書社團「爆料公社」表示，有點訝異廖老大當直播主半年就引退，他觀察廖老大這半年的直播，認為對方應缺少懂網路社群操作的幕僚，導致頻開地圖砲得罪某部分族群；此外，范果旺覺得廖老大不懂義賣的次數一多，大家就會無感的道理，「我個人認為應該是搞個能自給自足的企業生態鏈，再用盈餘行善這樣才可長可久...。」

最後，范果旺想問廖老大：「當初加盟你飲料店的那些鐵粉，加盟金花了、店租、人員、設備都花下去了，你說退出就退出，未來沒有你的光環加持，請問他們該怎麼辦呢？你是不是該想個辦法幫一下當初支持你的鐵粉呢？」

廖老大21日在臉書拍片，鄭重地宣布：「從這一刻起我正式退出網路，不再做直播」，他透露做直播是為了幫助浪浪，捐助飼料給牠們，在粉絲的支持下，過去已捐出6、7百萬的飼料，但最近直播義賣的商品已明顯銷不出，決定回歸原本的生活。

廖老大強調這半年為台灣做了不少事，包括花了5百萬打破亞洲記錄、舉辦捐血和浪浪義賣活動，並且創立加盟金最低的飲料店，廖老大感性地表示：「不管你們喜不喜歡我，都感謝你們，我想恢復我原來的生活，陪陪自己的家人，祝大家身體健康事事順心。」