台中市東勢區69歲的劉姓男子，於網路上認識投資股票諮詢專家，告訴劉男只要把錢匯往「將來銀行」，由專家操作投資，一定會賺取高額獲利。員警一聽便知道是詐欺手法，苦勸劉男投資要找登記有案且正當的管道，高獲利就是詐欺；劉男頓時回神！所幸警方及農會櫃員協助，讓其保住辛苦錢的老本。

東勢派出所日前接獲東勢農會匯款部主管通報，有民眾疑似遭詐欺。警員詹昀書立即到場關懷了解，劉男向警方表示，他於網路上認識投資股票的諮詢專家，告訴他只要把錢匯往「將來銀行」，由專家操作投資，一定會賺取高額獲利。

員警一聽便知道是詐欺手法，苦勸劉男投資要找登記有案且正當的管道，「將來銀行」是否有登記？若是署名「將來銀行」，為何錢是匯入某人的帳號？股市有起有落，怎麼會有一直賺錢的股票？面對員警提出種種不合理疑點，劉男當場醒悟，說他有可能是遭遇詐騙，警方及農會櫃員協助，讓其保住辛苦錢。

東勢警分局長陳松寅，特於昨天到東勢農會向匯款部主管致意，並表示詐欺集團利用民眾想獲利的心態，用不正手段詐欺導致民眾血本無歸。投資應透過合法管道賺取合理利潤，若是主打「高獲利」、「零風險」等廣告，切勿輕信。