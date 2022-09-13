純網銀將來銀行回饋客戶再出招，面對蛋價今年以來頻頻上漲，再度攜手股東全聯祭出「最有營養的新戶禮」，凡在將來銀行App完成開戶及裝置綁定，輸入專屬邀請碼，就可領2盒大武山牧場AA級履歷蛋兌換券及100N點，限量1萬名、額滿為止。

將來銀行除了推出純網銀首見的創新「雞蛋兌換券」，最受市場歡迎的活儲利率最高3.1％、刷卡回饋最高5％，信貸利率最低1.58％等三大優惠亦將持續到年底，配合不定時推出各式快閃活動，積極拓展客戶規模。

將來銀行協同堅強股東後盾，屢屢推出最符合客戶需要的服務及優惠，8月下旬與全聯旗下全支付獨家合作，超有感回饋立刻秒殺。面對瞬間大量湧入系統的「將將粉」，將來銀行系統也展現強大韌性，活動全程順暢無斷點，再次獲得用戶一致好評。

將來銀行指出，萬物皆漲時代全民有感，尤其年初受蛋雞銳減影響，雞蛋產量下滑導致蛋價續揚，一度出現「一蛋難求」情況。對此，將來銀行苦民所苦，只要使用App開戶，輸入專屬邀請碼「PXEGGS」完成綁定後，即可獲得2張大武山牧場履歷蛋兌換券。

將來銀行表示，此次與大武山牧場合作聯名，主要看中大武山牧場採用一條龍全自動化生產模式，從源頭把關美味品質，促進雞隻健康成長，且堅持每顆雞蛋在洗選出貨時，均經過高標準的藥物殘留檢驗合格，確保每顆雞蛋送到消費者手中，都是無藥殘留的優質鮮蛋。

將來銀行表示，新戶只要點擊「雞蛋券」領取按鈕，App即會自動引導到「全聯線上購（PXGo!）」頁面領取兌換券，屆時至全聯指定門市貨架拿取大武山牧場履歷蛋，於全聯櫃檯結帳前出示PXGo!內的QR code，即可將大武山牧場履歷蛋免費帶回家。

此外，將來銀行月初宣布獲得金管會產險、壽險代理業務許可，並同意辦理網路投保業務，成為台灣首家獲准跨足保險銷售領域的純網銀。目前預期將在第四季於線上開辦保險代理業務，未來亦規畫陸續推出外匯、理財等業務，期許成為「最佳的線上金融商品平台」。