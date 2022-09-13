因涉案遭通緝的孫男，去年假冒台大醫院劉姓醫師身分，與女網友交往，在中市租屋同居；他並向紀姓房仲詐稱要買房地產，有投資外幣獲利門路，騙走紀2萬多元投資款及財物，還偷走3雙球鞋拿去變賣，事後，發簡訊恐嚇，案經被害人報警，孫被逮坦承犯行，台中檢方依詐欺取財等罪起訴。

起訴書指出，47歲孫男涉多起案件遭通緝，也無工作及收入，竟假冒台大醫院劉姓醫師名義，在交友軟體認識女網友，以手機出示劉的身分證照片為證，兩人自2021年4月間交往，在中市租屋處同居。

孫男2021年9月間在租屋處遇到房屋仲介紀男，搭訕自稱是長庚醫院執行長劉醫師，想購買房屋及土地，事後，再傳送買中市2棟知名豪宅資料取信，不久即向紀透露，他要買2張電話SIM卡、3雙球鞋及1支手機，還有投資外幣獲利門路。

紀男信以為真，交給孫男電話卡、球鞋及手機等財物，還交付投資款2萬3000元。孫詐騙得手，還不罷手，趁紀出門購物，偷走他家3雙球鞋，帶女友到台南市1家二手店銷贓，孫拿撿到的身分證，向店家謊稱是本人，將3雙球鞋以9500元賣掉。

孫男得手後，竟以Line通訊軟體傳送「如果我今天沒讓你中彈，我就跟你姓」簡訊給紀男。

此外，孫男還假冒劉醫師名義到戶政事務所，以身分證遺失申請補發，並偽簽劉的署名。案經被害人劉、紀等人報案，警方在台南市查獲。