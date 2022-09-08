俄羅斯近期宣布無限期關閉其通往德國的主要天然氣供應管道北溪1號，引發外界擔憂歐洲能源危機恐越演越烈，不過《巴隆周刊》（Barron's ）引述專家說法指出，歐洲能源噩夢可能是可控的，分析俄羅斯底牌盡出，此一消息的毀滅性威力可能不如原先預期，天然氣價格漲勢也許已經觸頂。

Gavekal Research分析師Cedric Gemehl表示，歐盟在北溪一號停供前，大幅提高天然氣庫存，分析歐洲國家和往年相比，能源消費只需減少2%即可撐到明年春天，而且也許無須強制能源配給。

Cedric Gemehl強調，歐洲能源惡夢成真，但歐洲民眾可能會發現未如他們想像中可怕，德國前總理梅克爾(Angela Merkel)日前在一份報告中指出，雖然天然氣價格持續破壞需求，尤其德國最嚴重，但其實危急程度沒有一兩個月前料想得最壞情境般嚴重。

在俄羅斯決定關閉北溪1號管道後，歐洲天然氣價格一度跳高，隨後開始拉回。根據Lawrence McDonald的通訊報《The Bear Traps》報導，這意味著天然氣價格已經觸頂，俄國此後幾乎沒有籌碼可用。