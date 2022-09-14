歐洲科學家近日使用3D掃描技術，以非侵入式的方法揭開木乃伊外層裹布下隱藏的秘密，他們先研究了3具在南美地區發現的木乃伊，分別為2男1女，其中2名男性都有嚴重創傷，女性則推測為自然死亡。

3D technology uncovers the causes of death of 3 ancient South American mummies — and it isn't pretty https://t.co/VuHVSkxyWh — Insider (@thisisinsider) September 10, 2022

根據《Insider》報導，科學家在10多年前於南美地區挖出3具木乃伊，並於最近使用3D掃描技術，穿透外層裹布一探他們的死因。第一具男性木乃伊在智利北部的阿里卡地區（Arica region）被發現，以坐姿埋葬，科學家稱他為「馬爾堡人（Marburg Man）」推測他生活在公元996年到1147年之間，年齡介於20到25歲。

另外2具則被稱作「德萊蒙（Delémont）」木乃伊，性別分別為一男一女，其中男性木乃伊可追溯到公元902年到994年，女性木乃伊則可追溯到公元1224年到1282年，他們皆來自秘魯的阿雷基帕地區（Arequipa region），並且都以平躺的姿勢被埋葬。

科學家透過3D掃描技術發現，「馬爾堡人」生前頭部曾遭鈍器重擊，之後再被刺殺身亡；男性「德萊蒙」木乃伊的死因則是後頸有巨大創傷，遭他殺的可能性很高；只有女性「德萊蒙」木乃伊被相信是自然死亡。

這份研究報告被發布在最新一期的《醫學前沿》（Frontiers in Medicine）期刊，研究報告的共同作者內利希（Andreas Nerlich）表示，「這項研究顯示出極高的創傷率，尤其是故意傷害」，代表南美木乃伊死於暴力的人數比以前想像的還要更多。