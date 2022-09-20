螞蟻幾乎到處都有，而且每回出現經常是成群結隊，不經讓人好奇，地球上到底有多少螞蟻? 確實有科學家進行相關的研究，就他們的估算，地球上螞蟻大約是2萬兆。

德國朱利葉斯馬克西米利安大學 (JMU) 的科學家說，他們查閱了 489 項討論此事的科學研究，涵蓋所有大陸和棲息地，並根據這些數據，計算出他們所說的保守的估計。據該團隊稱，目前地球上有近20,000,000,000,000,000，或是說2萬兆。

這個數字可能很難理解。這麼說吧！地球上的螞蟻數量，是銀河系中恆星數量的 2000倍。

螞蟻的總重量也很驚人，大約1200萬噸，這比所有野生鳥類和哺乳動物的總質量還要多。

那麼它們在地球上是如何分布呢？研究人員發現，螞蟻集中在熱帶地區，森林和沙漠中，雖然我們總厭惡食物沒收就「長螞蟻」，但是城市環境中的螞蟻數量較少，而極地地區基本上沒有螞蟻。

該團隊表示，螞蟻在其生態系統中扮演著相當重要的角色，因此了解它們的分佈以及它們如何受到氣候變化的影響非常重要。該研究的共同主要作者 派翠克‧舒爾泰茲(Patrick Schultheiss)說：「“每公頃，螞蟻每年移動多達 13 噸土壤，所以它們對維持土壤的養分循環有很大的影響，在植物種子的分配中也起著決定性的作用。」