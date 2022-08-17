螞蟻集團原先計畫2020年上市但最終失利，該公司估值持續被投資機構調降。外媒報導，富達投資5月底再度下調螞蟻集團估值至700億美元，而貝萊德3月也下調螞蟻集團的估值。

香港經濟日報報導，富達投資在2020年螞蟻集團上市計畫被大陸監管部門喊停前，估計其市值高達2,350億美元，但到2021年6月已下調至780億美元，這次再下調其估值逾10％至700億美元。

另外，貝萊德3月也把螞蟻集團的估值從1,740億美元，降至1,510億美元。普徠仕2021年給予螞蟻集團1,890億美元估值，截至2022年5月已降至1,120億美元，跌幅約40％。

市場消息指出，包括華平投資、加拿大退休基金投資公司、Silver Lake、淡馬錫控股在內的投資者，四年前是在螞蟻集團估值高達1,500億美元時投資該公司，因此1,500億美元估值對螞蟻集團而言是重要整數大關。