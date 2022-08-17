美國總統拜登16日簽署《通膨削減法案》成為法令，透過投資與獎勵潔淨能源、解決高藥價問題和向大企業加稅等對抗通膨，估計在未來10年削減逾3,000億美元財政赤字。

拜登簽署新法後說：「這是歷史性時刻，民主黨跟美國人民站在一起，但國會裡的每一個共和黨人站在特殊利益（集團）的那一邊。」

通膨削減法案在參眾兩院投票裡，均沒有共和黨議員投贊成票。

新法將在氣候與能源計劃投資3,690億美元，投入640億美元讓「平價醫療法」補助措施延長至2025年來減少醫保費用，在西方乾旱復原計劃投入40億美元。另針對一年獲利逾10億美元的企業課最低15％稅率。

相關投資與加稅等措施，估計未來10年為政府增加7,370億美元稅收，這稅收主要來自15％最低企業稅率和處方藥定價改革。在預期稅收減去投資後餘額，可望減少逾3,000億美元赤字。

雖然新法規模遠低於拜登去年力推而沒結果的1.75兆美元「重建美好未來」計劃，但仍實現其部分政見。

例如新法給潔淨能源產業提供補助和減稅等，吸引業界在美國投資與生產相關設施，進一步兌現其推廣潔淨能源承諾。民主黨估計新法有助美國2030年碳排放量較2005年減少40％。

新法惠民措施包括大部份醫療法措施將明年開始降低民眾部份負擔，像胰島素自付費用上限為每月35美元。另外，民眾買電動車有7,500美元扣抵稅額，居家安裝太陽能發電系統與節能家電等可得扣抵稅額等獎勵。

由於新法讓民眾受惠，外界預期有助提升拜登民望，有利民主黨11月期中選舉選情。

據路透／Ipsos民調，他9日簽署《晶片法案》當天支持率即回升至40％創二個月新高。路透仍未公布拜登簽新法後最新民調結果。