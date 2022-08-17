國發會今（17）日表示，為加深台澳英語政策的合作，國發會、教育部及澳洲辦事處於17日簽署「2022台澳英語學習夥伴關係行動計畫」，盼借重澳洲的專業與經驗，協助台灣技職教育及培訓雙語化，以強化英語力、加值專業力，達成我國雙語政策目標。

國發會指出，這份行動計畫可說是澳洲辦事處代表露珍怡、國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠於3月召開「台澳英語學習對話」的延續，透過此一對話，雙方除了分享英語學習經驗，並在技能發展、技職教育培訓、留遊學機會及華語學習等議題交換意見，以深化雙方在教育、技職培訓以及青年間的緊密交流合作。

今（17）日簽署的「2022台澳英語學習夥伴關係行動計畫」合作內容，包含加速發展雙語高等教育、營造中小學雙語學習環境、強化英語學習數位環境、協助擴大國際機構及大學採認GEPT、推動華語文教育以及雙語人力與技職教育與訓練發展等六個面向。

國發會指出，此一行動計畫期盼借重澳洲的專業與經驗，除了拓展英語學習、師資培訓的合作，並協助台灣技職教育及培訓雙語化，以強化英語力、加值專業力，達成雙語政策的目標。

龔明鑫表示，這次行動計畫的合作是好的開始，透過與澳洲建立的夥伴關係，不僅展現國發會推動2030雙語政策的決心，更希望藉此打造多元學習英語的管道，強化台灣雙語人才在全球市場脫穎而出的機會。