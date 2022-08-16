受惠於煤炭與其他大宗商品價格飆漲，全球最大礦商必和必拓（BHP）全年獲利飆漲將近2倍。不過它也警告由於利率攀升、導致已開發國家成長轉趨疲弱，因此也讓商品市場前景的不確定性升高。

必和必拓16日發布到6月底為止的會計年度財報，全年淨利為309億美元，較前一年度的113億美元增加近2倍。當中有71億美元是來自出售旗下石油業務給伍德塞德能源集團（Woodside Energy Group）所獲得的額外獲利。

然而該礦業龍頭獲利表現亮眼，主要歸功於煤價大漲。受到俄羅斯入侵烏克蘭導致貿易陷入混亂，歐洲煉鋼廠、發電廠等買家轉而搶購煤炭，有的國家則是乾脆拒買俄煤。此外銅、鎳等價格今年稍早強漲，也對必和必拓業績帶來一定貢獻。

不過鑒於中國經濟成長減緩，與投資者對已開發國家的成長前景感到憂心，這些商品價格在最近已有回跌跡象。中國是許多金屬與礦產的最大進口國。

其中銅價較3月觸及的高點相比，已下滑25％。必和必拓解釋，中國先前抗疫進行封鎖與已開發國家衰退風險升高，使得銅價出現回跌。

必和必拓認為，受貨幣政策緊縮影響，已開發國家經濟成長已有放緩跡象，加上勞動力短缺與地緣政策不確定上升，使得商品市場持續受壓。

執行長亨利（Mike Henry）並特別提到歐洲能源危機，表示它所造成的直接與間接影響令人感到憂心。他還說通膨壓力持續惡化與採礦成本增加，已讓部分項目投產的時間延後。

雖然如此，BHP依然樂觀預期中國經濟可望在明年出現好轉，並將帶動商品需求再度攀升。

亨利還補充，就長期而言在全球減碳與電氣化趨勢帶動，商品需求依然獲得支撐。

BHP還計畫將擴大銅鎳等業務。雖然本月稍早它提議以58億美元收購澳洲銅礦業者Oz Mineral遭到拒絕，不過它打算對Oz提出第二次收購提議。