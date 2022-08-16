油價大漲為沙烏地阿拉伯帶來可觀的石油財富，沙國主權財富基金「公共投資基金」（PIF）第二季豪擲75億美元，大舉買進17檔美國藍籌股，從Alphabet、微軟，再到摩根大通，皆是PIF相中的標的。

根據PIF向美國證交會（SEC）呈交的文件顯示，第二季PIF買進美國17家企業的少數股權，包括谷歌母公司Alphabet、微軟和視訊會議軟體公司Zoom等，每筆投資金額約在4億至5億美元之間。

文件顯示，PIF買進21.3萬股Alphabet A股，180萬股微軟股票，和470萬股Zoom A股。摩根大通與貝萊德（BlackRock）分別買進390萬股和逾74.1萬股。

此外，星巴克、Adobe、超微（AMD）、Salesforce、家得寶、好市多、銅礦商Freeport-McMoRan、軟體服務商Datadog，和新紀元能源（NextEra Energy）等公司的股票，合計買入630萬股。 管理6,200億美元資產的PIF雖然積極加碼美國股票，但第二季末該基金的美國證券投資組合市值減少30億美元，降至408億美元，主要因為投資組合中的持股股價隨著美國大盤下挫。

PIF大手筆投資美股正值沙國享受巨額石油收入。國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）第二季淨利年增90％，給予沙國政府充足的支出和投資銀彈。PIF握有Aramco 4％的股權。

除了美股之外，PIF近幾個月亦斥資約30億美元買進任天堂股票，主導英國超跑製造商奧斯頓馬丁（Aston Martin）4億美元投資案，並買下多家區域公司股權，合計價值15億美元。

PIF在2020年疫情爆發初期，趁著全球股市大跌進場撿便宜，建立股票投資組合。去年初砸下300億美元入股美國三家電玩軟體巨頭，包括動視暴雪（Activision Blizzard）、藝電（EA）和Take-Two互動軟體。

根據WhaleWisdom網站，過去兩年來PIF的美股投資下跌38％，同期標普500指數上漲26％。