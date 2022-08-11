全球娛樂龍頭迪士尼10日發布第3季財報傳喜訊，旗艦影音串流平台Disney+的訂戶增幅超出預期，旗下三大串流服務總用戶數達2.21億，正式超車網飛（Netflix）躍為全球串流媒體新霸主。但Disney+同時宣布漲價，無廣告訂閱服務調漲38％。

2017年正式上線的Disney+，2022財年第3季（截至7月2日）新增1,440萬訂戶擊敗數據供應商FactSet訪調分析師預測的1,000萬，是六個季度來最大增幅，全球用戶數擴大到1.521億。

再加上另兩大串流服務Hulu和ESPN+的訂戶，迪士尼影音串流平台的總用戶數達2.211億，超越多年來雄踞龍頭的網飛，成為串流媒體市場的新霸主。網飛7月公布全球總訂閱數2.207億。

但迪士尼10日也下修Disney+訂閱數的長期預測，歸咎於爭取印度板球超級聯賽轉播權未果。到2024年9月底，Disney+訂戶數介於2.15億和2.45億，少於原先預測的2.3億到2.6億區間。

而迪士尼擠下網飛成為全球串流媒體新龍頭後，也給了這家娛樂巨擘展現定價能力的大好機會。迪士尼同時公開Disney+新的收費方案，預定12月8日推出附帶廣告的訂閱服務。

原有的無廣告訂閱方案，收費從每月7.99美元漲到10.99美元，漲幅達38％，等於每月要多付3美元（約台幣91美元），而死對頭網飛的無廣告服務，漲幅僅11％。至於Disney+新推的有廣告服務，月費訂在7.99美元。

迪士尼Q3財報相當亮眼，營收勁增26％超出華爾街預期，除了Disney+新增訂戶意外地多，還要歸功主題樂園部門業績創高，10日盤後股價大漲7％。

迪士尼Q3整體營收達215億美元，高於FactSet訪調分析師預期的209.9億美元。獲利14.1億美元或每股0.77美元，優於去年同期的9.18億美元或每股0.5美元。

堪稱迪士尼最賺錢部門的主題樂園，Q3營收年增70％來到74億美元創新紀錄；獲利22億美元，高於去年同期的3.56億美元。