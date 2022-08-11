POS品牌廠振樺電（8114）半年報出爐，受惠商業物聯網需求強勁、物聯網基礎建設出貨轉順，毛利率表現持穩，第二季稅後純益2.34億元，EPS 3.12元；累計上半年每股賺進6.13元，接近去年全年的6.21元水準，雙雙寫下同期新高紀錄。

振樺電表示，受惠商業物聯網自後疫情時代持續復甦，帶動第二季營收較去年同期大增約36％，物聯網基礎建設也因料況稍有舒緩，出貨排程較為順暢，繳出年增38％亮眼成績，扮演第二季營收、獲利衝高的兩大支柱。

此外，振樺電三大事業體積極耕耘全球一線藍籌客戶有成，第二季毛利率35.23％，較首季小幅成長，營業利益則在規模經濟放大下，達3.81億元，再度改寫新高，營業利益率穩步提升至13.1％，稅後純益2.34億元，EPS達3.12元，累計上半年EPS 6.13元。

展望後市，振樺電表示，目前在手訂單量能仍豐沛健康，終端應用廣泛多元，客戶也維持分散平衡，在輪動產業景氣循環中，對下半年成長動能抱持審慎樂觀態度。

就中長期而言，商業物聯網方面持續以提升品牌全球市占，以及維運服務搭載率為目標；物聯網基礎建設則偕同策略夥伴華碩精實研發及強化供應鏈能量，進一步助益獲利結構，延續振樺電雙引擎成長平台。

另外，振樺電董事會決議，委任獨立董事張綺雯，領軍永續發展委員會（SDC），統籌規劃公司經營傳承治理（GCO 2.0落地計畫），並落實社會責任暨永續環境發展。振樺電Q2、上半年獲利 雙創同期新高