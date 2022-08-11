工業電腦Posiflex振樺電(8114)2022年第二季本業獲利再創歷史新高，EPS達3.12元，上半年6.13元，寫下同期新高紀錄。

振樺電(8114)2022年第二季合併營收29.14億元，延續去年以來的強勁動能再創新高，年增37%、季增9.5%，其中商業物聯網(Commercial IoT)自後疫情時代持續復甦，年增長近36%，物聯網基礎建設(IoT Infrastructure)因料況稍有舒緩，出貨排程較為順暢，年增長38%。

集團三大事業體積極耕耘全球一線藍籌客戶有成，營運與獲利結構也同步打下扎實根基，集團第二季毛利率持續站穩35.23%，營業利益受惠規模經濟放大，再度改寫新猷達3.81億元，營業利益率穩步提升至13.1%，為合併以來次高水準。業外匯兌利益正向貢獻40百萬，少數股權約40百萬，淨利歸屬於公司業主為2.34億元，第二季EPS達新台幣3.12元，上半年EPS合計新台幣6.13元，雙雙寫下同期新高紀錄，開創集團全新格局，也遞交成長轉型實質成果。

振樺電上半年營業收入55.74億元，年增36.10%，營業毛利19.63億元，年增35.30%，營業利益7.04億元，年增82.45%，稅前淨利7.09億元，年增203.89%，本期淨利5.16億元，年增212.66%，歸屬於母公司業主淨利4.60億元，年增264.20%，基本每股盈餘6.13元，相較去年同期的1.69元大幅成長。

歷經數年整合，集團服務物聯網(Serviced IoT)生態系策略布局已逐步完備，業務與營運也步上穩健軌道。邁向企業發展下一階段的同時，董事會決議委任獨立董事張綺雯，領軍永續發展委員會(Sustainability Development Committee, SDC)，統籌規劃公司經營傳承治理(GCO 2.0落地計畫)，並落實社會責任暨永續環境發展。

展望後市，全球地緣政經環境持續動盪，供應鏈問題尚未全面緩解，集團謹慎務實應對短期紛擾，惟在手訂單量能豐沛健康，終端應用廣泛多元，客戶也最適分散平衡，在輪動的產業景氣循環中，審慎樂觀維持下半年成長動能。中長期而言，集團雙引擎成長平台已然就緒；商業物聯網方面持續以提升品牌全球市占及維運服務(Kiosk-as-a-Service)搭載率為目標；物聯網基礎建設方面則偕同策略夥伴華碩(2357)精實研發及強化供應鏈能量，以進一步助益獲利結構。