工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年第二季營運成果。單季獲利改寫歷年同期新高、歷史次高紀錄，稅後每股盈餘(EPS)為4.16元。展望2022年下半年，樺漢對於今年營收、獲利表現更上一層樓深具信心。

樺漢2022年累計第二季合併營收為新台幣268.4億元，季增10.6%、年增17.7%，營業利益11.36億元，加上美金升值匯兌利益2.57億元的注入，歸屬於母公司稅後淨利為4.41億元，季增40.4%、年增55.8%，改寫單季獲利歷年同期新高，更是僅次於去年第四季、創歷年單季獲利次高的優異表現，稅後每股盈餘(EPS)為4.16元，在股本較去年同期增加10.4%下，第二季EPS仍繳出季增40.1%、年增41.0%。

樺漢表示，2022年第二季主要事業營收比重分別為工控設計17%、品牌通路39%、系統整合44%，其中，工控設計、系統整合明顯年成長3.9%、47.6%，在接單組合優化、成本費用控制下，毛利率站穩20.4%。

樺漢累計2022年上半年合併營收為新台幣511.1億元，營業利益18.66億元，歸屬於母公司稅後淨利為7.55億元，稅後每股盈餘(EPS)為7.14元，分別年增18.9%、22.4%、59.3%、44.2%，而在樺漢個體的營運表現更為驚豔，其上半年營收、營業利潤分別年增44.7%、77%，獲利占集團總EPS約2成，凸顯樺漢近年來致力落實整合多角化產品、市場、與服務經營，分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局之重要策略的效益展現，創造集團營運不畏通貨膨脹、升息、大陸疫情封城等大環境負面因子的干擾。

展望2022年下半年，樺漢對於今年營收、獲利表現更上一層樓深具信心。一方面，以目前三大事業體在手訂單創歷史新高，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio已來到1.15~1.18的水準，整體接單動能強勁；另一方面，樺漢規畫個體營運長期向上發展，除了匈牙利的布達佩斯工廠已於7月中正式啟動，有望於8月起增添集團營運成長外，另樺漢科技獨創的第四大事業體-雲地整合事業，「硬軟整合、雲網結合」SaaS(Ennoconn Solution as a Service)一條龍服務也馬不停蹄的持續開展，以期為今年下半年獲利表現注入強大的成長動能。

樺漢第四大事業體-雲地整合事業已率先布局工業與淨零元宇宙，透過軟硬體技術與Google Cloud進行雲地整合，鎖定全球各產業企業，推出包括智慧建築、智慧雲平台等「節能減耗、淨零減碳」，可望自明年起逐步堆疊企業訂閱式服務收入。