台灣瀧澤科技上半年大陸、歐美市場訂單均有斬獲，第二季EPS達1.18元、上半年EPS攀升至2.42元，締造同期新高。目前在手訂單能見度看到年底，開始接明年第一季訂單，全年挑戰超越2018年營收，締造史上新高。

瀧澤科去年為反映原物料成本上漲，曾調漲2、3次，累積漲幅1成多，推升第二季合併營收9.25億元、營業利益1.07億元、匯兌收益4千多萬元挹注，稅前淨利0.98億元、本期淨利0.85億元、EPS從去年同期0.79元增加至1.18元，改寫同期次高。

瀧澤科上半年合併營收16.94億元，營業毛利4.07億元、營業利益1.69億元，稅前淨利2.06億元，稅後淨利1.75億元，EPS從去年同期1.07元倍增至2.42元，創同期新高。

瀧澤科指出，去年第三季末、第四季初接獲大陸三一重工集團採購大型車床訂單，連同追加訂單，總計92台，訂單金額新台幣2.2億元，去年第四季陸續出貨，礙於大陸3月之後疫情再起，三一重工集團未派人驗機，無法認列營收，預計第三季完成驗機後，可認列營收。