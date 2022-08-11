電子檢測廠商東研信超（6840）公告2022年上半年營運成果。第二季合併營收新台幣2.3億元，較去年同期成長15％；營業利益0.38億元，與去年同期相當；歸屬母公司稅後淨利0.37億元，年增22％；每股稅後盈餘（EPS）1.61元，創單季歷史新高表現。

第二季毛利率53％、營利率16％、淨利率16％，皆保持在高檔表現；在第二季獲利新高下，亦同步帶動上半年稅後淨利、EPS皆創下歷史同期新高。

上半年5G、WiFi 6／6E相關檢測服務占營收比重已分別達10～15％與15～20％，下半年預期還會拉高；以產品類別來看，上半年工業電腦/工控應用與NB的成長性最強，前者已躍居第三大客戶類別。在訂單能見度高，且包含台灣與大陸兩地的新增產能稼動率持續提高下，下半年有機會再挑戰新高。

東研信超2022年第二季合併營收2.3億元，年增15％；營業利益0.38億元，稅後淨利0.37億元，分別較去年同期持平與成長22％，每股稅後盈餘（EPS）為1.61元，獲利創下單季新高表現。累計上半年合併營收4.4億元，營業利益0.69億元，稅後淨利0.67億元，每股稅後盈餘（EPS）2.92元，亦為同期新高。

第二季毛利率53％、營利率16％、淨利率16％，皆保持在高檔表現，主要受惠5G NR、WiFi 6／6E市場檢測需求攀升，公司相關檢測訂單大幅成長，加上大陸與台灣實驗室的新增檢測產能皆已投入運作，持續擴大挹注貢獻所帶動，上半年5G NR、WiFi 6／6E相關檢測服務占營收比重已分別達10～15％與15～20％，較去年同期顯著提升，在有更眾多產業推陳出新之應用都與無線通訊緊密相連下，預期下半年還會再拉高。

在產品類別部份，上半年工業電腦／工控應用與NB的成長性最強，其中工業電腦／工控應用已躍居東研信超第三大客戶類別，成長動能主要由於工業4.0迅速發展，相關產品都已逐漸將無線通訊視為必要功能，加上工業電腦／工控應用產品的客製化程度高，整體出貨量雖少於消費性電子產品，但因應個別產業需求所推出的機種數量極多，因此檢測訂單成長快速。東研信超指出，公司在工業電腦／工控應用的客戶群廣泛，市佔率亦居領先，在5G NR、WiFi 6／6E滲透率持續提升下，中長期仍相當看好。

東研信超進一步指出，今年全球NB預估銷量雖不若去年，但主要品牌推出的新機種數量並未減少，尤其去年下半年開始出現的供應鍊「長短料」情況，迫使各家NB業者必須新增無線網卡供應商作為因應，由於機種對應不同無線網卡時，都需要進行額外的檢測時程 ，推升公司NB檢測訂單不減反增。

公司表示，NB業者經此波「長短料」問題後，可能將保持，或繼續新增無線網卡供應商數量，以降低相似風險。此外，公司做為國內唯二的聯想電腦認可WiFi Throughput檢測實驗室，該客製化檢測訂單的能見度已看到明年2月，亦是推升的另一個成長力道。

因應檢測訂單持續成長，東研信超去年起已積極投入擴充新實驗室，公司預期，在包含台灣與大陸兩地的新增產能稼動率持續提高，且下半年新檢測量能有望全數投入檢測隊伍下，將帶動公司營收持續成長，下半年營運表現將優於上半年，並有機會再挑戰新高。