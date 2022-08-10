由於加密貨幣市場進入寒冬，Coinbase第二季虧損超乎市場預期，周三盤後股價下挫6%。

該加密貨幣交易所第二季交易量大減一半以上，僅剩下2170億美元，其中，散戶交易量急跌68%，機構投資人交易量下滑46%。

Coinbase警告本季交易量可能進一步放緩，突顯出某些加密貨幣企業倒閉和整體金融市場遭到拋售給該產業帶來的動盪。

加密貨幣市場吹起寒風，今年以來領頭羊比特幣價格已經腰斬，迫使Coinbase等數家相關企業裁員因應。

Coinbase第二季每月交易用戶數下滑2%，為900萬個。

Morningstar Research股票分析師Michael Miller表示，雖然Coinbase在第二季並未出現平台用戶大量出走的情況，但其用戶在投資加密貨幣方面變得較為消極。這可能嚴重打壓Coinbase的獲利，因為其大部分營收來自於交易費用。

Coinbase第二季營收年減63%，為8.08億美元，落後市場預期。

與去年同期相比由盈轉虧，單季淨損達11億美元。

經調整後每股虧損為4.76美元，遠超出分析師預估的每股虧損2.65美元。

儘管營業費用大幅增加37%，但Coinbase仍將技術、開發和管理的全年費用預測從介於42.5億～52.5億美元調降至40億～42.5億美元。

Morningstar Research股票分析師Miller表示，就Coinbase當前創造營收的能力來看，減少費用不太可能重拾獲利。