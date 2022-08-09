受到顯卡市況在第三季陷入價格戰拖累，技嘉（2376）公告7月合併營收74.35億元，月減9.3％、年減9.5％，來到今年單月次低，但仍有優於2019前各年同期的表現。累計今年前七個月合併營收626.99億元，較去年同其下滑8.3%，為歷年同期次高。

進入第三季後，顯卡市場因通路庫存升高，加上兩大晶片廠輝達及超微帶頭砍價下，通路零售價格多已有殺到低於MSRP（官方建議售價）的情況，不少顯卡廠也在加強去化庫存及因應殺價戰下受壓。

以技嘉各主力業務來看，主板業務因釋出支援下一代CPU平台的更新上線後，帶動部分換機升級效益，已見較第二季回升走勢，另在商用的網通伺服器業務亦在訂單持穩下帶來相當支撐力道，惟顯卡業務則在市場陷入價格戰影響下拖累營收。

展望後市，技嘉雖對下半年轉趨保守，不過在看好第三季下旬仍有傳統旺季及返校季拉抬下，可望為營收挹注相當動能，預期第三季表現不會比第二季差。

在俄烏戰爭、地緣政治及通膨等大環境不利因素仍持續影響之際，整體產業同時亦仍得面對庫存去化的問題，技嘉坦言後市能見度有限，但仍將努力因應市場變化、力穩營運動能。