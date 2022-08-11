紡織股后聚陽(1477)今早開高走高，盤中站上漲停178.5元。外資法人最新報告給予「表現優於大盤」，目標價182元。外資點評的三項關鍵包括:一、日本品牌廠訂單亮點。二、存貨將在明年首季完全消化。三、毛利率擴增。

外資表示，日系品牌客戶穩健的訂單，有助於明年聚陽營收和毛利率擴增。而聚陽也已經在印尼針對「快時尚」系列興建新的廠房，聚陽規畫未來3年增加80條新產線（目前為660條產線），以因應日本和美國市場。

外資分析，聚陽訂單市占的增長，主要因素包括：一、多元化生產基地（印尼今年產能占總產能約36%，越南產能占比約39%）二、在美國市場的豐富經驗（去年美國市場的營收占比約占8成）。

展望2023年，聚陽會增加更多的快時尚、戶外服飾以及街頭時尚的訂單，而急單會降低採樣的營運支出，這也會有助於營益率的擴增。

外資將聚陽2022-24的EPS調升2-7%。從已公告的財報來看，聚陽第二季淡季不淡，單季營收達73.41億元，創同期新高，毛利率25.04%，優於同期的22.19%，營業利益達9.68億元，稅後盈餘7.34億元，均寫下同期新高紀錄，EPS 3.03元；累計前二季營收153.13億元，年增18.36%，EPS 6.73元。

聚陽7月業績，單月營收37.18億元，刷新歷史紀錄，月增41.5%，年增22%。