美國7月CPI年增銳減，預期升息疑慮將獲得改善，美股四大指數收漲，帶動今(11)日台指期開漲1.66%、電子期開漲2.23%、金融期開漲0.94%。美CPI數據優於市場預期之，市場觀望氣氛有望出現表態，有利台股短多格局發展。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4147口至624口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4165口至5694口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3061口至18口。

美股財報季接近尾聲，市場將回歸經濟面，且美7月CPI年增銳減，預期升息疑慮將獲得改善，有利台股中期偏多發展，後續留意7 月生產者物價指數(PPI)，以及下月公布的8月CPI和非農就業數 據將可能左右聯準會的升息路徑，當前挑選具中、長線基本面支撐的相關各股。

永豐期貨分析表示，月線持續走揚仍有助強化台股支撐力道，惟量能不足不利多方上攻，目前短線聚焦在美國7月CPI數據，預期盤勢將維持在月線之上橫盤整理。