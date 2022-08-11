美股今天在通膨趨緩數據激勵下大漲，道瓊指數猛漲535點，創3週來最佳表現；那斯達克指數漲近3%，從6月低點反彈逾20%，邁入牛市，金融海嘯以來最長熊市告終。

3大指數開高走高，道瓊工業指數終場上漲535.1點，漲幅1.63%，收在33309.51點。標準普爾500指數勁揚87.77點，漲幅2.13%，收在4210.24點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲360.88點，漲幅2.89%，收在12854.8點。

道瓊指數衝出3週來最猛漲勢，標普500指數與那斯達克指數則締造2週來最佳表現。

標普500指數收在5月4日以來最高點。那斯達克指數從6月16日收盤低點反彈20.7%，本週多次嘗試後終於跨過牛市（多頭市場）門檻，長達108個交易日的2008年金融海嘯爆發以來最長熊市（空頭市場）隨之告終。

美股開盤前，美國勞工部公布7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，低於6月創40年來新高的9.1%，也低於市場預期的8.7%。通貨膨脹因油價下跌而降溫，許多投資人預期聯邦準備理事會（Fed）將放慢升息步調，讓上半年飽受貨幣政策緊縮之苦的股市有喘息機會。

標普500指數11大類股全面收紅，科技、通訊及材料等族群表現最棒。

科技權值股扮演大盤上攻要角。臉書（Facebook）母公司Meta首度發債募得100億美元後，股價大漲5.8%。亞馬遜（Amazon.com）勁揚3.5%，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和Google母公司Alphabet漲幅都超過2.4%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）出脫總值69億美元的持股，以免與推特（Twitter）對簿公堂後輸掉官司，必須履約收購這家社群媒體公司。特斯拉與推特股價分別上漲3.9%、3.7%。

晶片股漲勢凌厲，費城半導體指數大漲121.8點，漲幅4.25%，收在2988.71點。台積電美國存託憑證（ADR）漲逾4%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）漲幅分別接近5.9%、3.7%。

美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，與通膨居高不下、聯準會積極緊縮貨幣政策關係密切。自3月以來，聯準會已4度調升政策利率，累計升息9碼（2.25個百分點），投資人憂心聯準會施力過猛可能使經濟陷入衰退，進一步衝擊股市行情。

最新CPI數據促使部分投資人調整預期，認為聯準會6、7月各升息3碼後，官員9月集會時將決議升息2碼。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）利率期貨市場數據，聯準會9月升息2碼的機率達57.5%，高於昨天的32%。但升息3碼的機率仍有42.5%。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）今天表示，最新CPI報告呈現聯準會開始緊縮政策以來首個「正面的」物價壓力數值，但通膨仍高到令人無法接受，聯準會今年可能將聯邦資金利率目標區間升到3.25%至3.5%，明年底達到3.75%至4%。

聯準會7月升息3碼，聯邦資金利率目標區間達到2.25%至2.5%，屬於不刺激也不拖慢經濟的中性水準。